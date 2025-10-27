遠藤大相撲の人気力士で元小結の遠藤（35）＝本名遠藤聖大、石川県出身、追手風部屋＝が現役引退を決意したことが27日、関係者の話で分かった。最近は両膝の手術を受けて2場所連続全休し、九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）は2013年名古屋場所から守っていた関取の座を失い、東幕下3枚目に転落していた。今後は年寄「北陣」を襲名し、追手風部屋で後進の指導に当たる見込み。関係者によると、日本相撲協会は近く引退