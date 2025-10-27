豪華クルーズ船みたいな外観のホテルが、マジックアワーに映える淡路島は、美しい海岸線と、大鳴門橋（鳴門海峡大橋）をわたって島に入った途端にのんびりした空気に変わる“異世界トリップ感”で人気のリゾートエリア。近年は「ニジゲンノモリ」や「HELLO KITTY SMILE」など新スポットのオープンが続いていることから、注目度が俄然高まっています。神戸（神戸三ノ宮駅バスターミナル）と、大阪（大阪駅バスターミナル）からそれ