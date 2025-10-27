俳優の別所哲也（６０）と声優の春日望（３０）が２７日、都内で行われたＮＴＴ西日本の「ＶＯＩＣＥＮＣＥ」発表会に登場した。「ＶＯＩＣＥＮＣＥ」は、声優・俳優・アーティスト・芸人など実演家の声の権利を守り、声の価値を高める音声ＡＩ事業。ＮＴＴの独自技術で、同一の音源からさまざまな表現が可能となり、日本のキャラクターや声優の魅力を多言語で届けることも可能となった。マルチに活躍する別所は「私たち実演家