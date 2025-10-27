歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（４８）と六代目尾上菊之助（１１）親子が２７日、大阪市内で行われた「當る午歳吉例顔見世興行東西合同大歌舞伎」（１２月１〜２５日、京都南座）の取材会に出席した。２人は５月、菊五郎と菊之助をそれぞれ襲名。同公演は親子が共演する京都の冬の風物詩だ。昼の部は「醍醐の花見、一條大倉譚、玉兎・鷺娘、平家女護島」を演じ、夜の部では「寿曽我対面、八代目尾上菊五郎六代目尾上菊