作家の乙武洋匡氏（49）が27日、X（旧ツイッター）を更新。マクドナルドが発表した紙ストローの提供終了について私見を述べた。マクドナルドは紙製ストローの提供の終了を発表。冷たい飲料向けカップのフタに飲み口を付け、ストローを使わずに飲めるようにする。現行の紙製ストローは一部で不満の声があった。乙武氏は当該記事を引用した上で「これは困った……。」とだけつづった。乙武氏の投稿に対し「乙武さんが飲めない！『