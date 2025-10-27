SOUNDPEATSは、MEMS+ダイナミックのハイブリッドドライバーを搭載した、AIアダプティブANC対応の完全ワイヤレスイヤホン「Air5 Pro+」を2025年10月27日に発売しました。実売価格は1万5380円（税込）。 「Air5 Pro+」 発売を記念した特別セールが実施され、クーポン適用すれば最大28%オフで購入可能です。 記事のポイント 2025年8月に一部店舗で先行発売されていたプレミアムモデルが、ついに一般発売を開始。発売記念