King ＆ Princeの高橋海人（高は正しくは「はしごだか」）が27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。【写真】高橋海人＆芳根京子がレッドカーペットに登場高橋が出演したのはガラ・セレクション部門に出品の『君の顔では泣けない』。本作は、君嶋彼方のデビュー作である同名小説を坂下雄一郎監督のメガホンで映画化。高校1年生の夏