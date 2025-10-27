Travis Japan松田元太（26）が27日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ゲストのKing＆Prince〓橋海人（26）の行動にクレームをつけた。松田と〓橋はプライベートでも交流のある仲良しで、ツーショットでのトーク番組初共演。ただ、「この際言いたいこと」で、松田が「LINEの返事が遅すぎる」と挙げた。「やっと言えます」と言い「そこだけ、唯一いやなんですよ、ほかは大好きなんですよ」。そして「明日