【モデルプレス＝2025/10/27】作・演出：三谷幸喜氏、音楽：荻野清子氏による新作ミュージカル『新宿発8時15分』が、2026年春（4月〜5月／東京・大阪・福岡3都市を予定）に上演決定。あわせて、15人の出演キャストが解禁された。【写真】元SMAP「別人級」と話題の原始人風ビジュ◆三谷幸喜氏新作ミュージカル「新宿発8時15分」上演決定作・演出：三谷氏×音楽：荻野氏によるオリジナルミュージカル第1弾『日本の歴史』初演は、2018