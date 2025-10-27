乃木坂４６の井上和が２７日までにＳＮＳを更新し、人気アニメのコスプレ姿が話題になっている。自身のインスタグラムに「オンラインミート＆グリートありがとうございました」と、グループイベントの参加を報告。「少し早めのハロウィン。今年はレゼちゃんになりました」と続け、アニメ「チェンソーマン」のキャラクター「レゼ」になりきった。襟付きのタンクトップに黒のミニスカート姿をアップした。この投稿にはＳＮＳ上