◆サッカー◇全国高校選手権北海道大会第４日▽準決勝北海１―０札幌光星（２７日・大和ハウスプレミストドーム）眠りから覚めたエースの一発で、北海が２年ぶりに決勝へ駒を進めた。札幌光星戦は後半３４分、ＦＷ増谷（ますや）拓海（３年）が決めたゴールを守り抜き、１―０で勝利。３連覇を飾った２０２３年以来の優勝に王手をかけた。一瞬の判断がさえた。ゴール前の混戦で、増谷にパスが入った。最初のトラップは