メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県関市の小瀬鵜飼が10月15日に閉幕したのを受け、活躍した鵜の血液検査が行われました。 小瀬鵜飼の鵜の血液検査は、毎年5月の開幕前と閉幕後に行われています。 鵜匠代表の足立太一さんの家では、飼っている12羽のうち3羽から採血しました。 呼吸器の異常や下痢を引き起こす「ニューカッスル病」や「マイコプラズマ病」に感染していないかを調べます。 「鵜たちは健康で一生