お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（52歳）が、10月27日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。“しょうこおねえさん”と「逃走中」（フジテレビ系）で一緒になったときに「あああああ！！」となったと語った。この日、番組のゲストに“うたのおにいさん”横山だいすけ（42歳）が出演。子ども番組「おかあさんといっしょ」（NHK）の11代目“うたのおにいさん”として人気を博したが、番組卒業後も、中学