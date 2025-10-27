季節を感じる「日本中の”おいしさ”」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″”ヘルシー″に提供するカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)」Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYに、「マジカルChristmas︎アフタヌーンティーセット」など全3品の期間限定メニューや「クリスマスデザインチョコレート缶」などが販売されます☆&#16