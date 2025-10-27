韓国総合株価指数（KOSPI）が史上初めて4000を突破し、52週高値で取引を終えた。サムスン電子は取引開始直後に10万ウォンを超えた。KOSDAQも1年7カ月ぶりに900を超えた。27日のKOSPIは前営業日比2．57％上昇した4042．83で取引を終えた。KOSPIはこの日3999．79で寄り付き、すぐに4000を突破した。6月20日に3000を超えてから4カ月ほどでさらに1000ポイント以上上がった。サムスン電子もこの日10万ウォンを超え3．24％値を上げた10万