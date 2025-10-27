27日午前、北九州市八幡西区で住宅を全焼する火事がありました。関係者は空き家だったと話しているということで、警察と消防が出火の原因を調べています。警察と消防によりますと、27日午前11時20分ごろ、北九州市八幡西区金剛で「家が燃えている。煙も見える」と、近くに住む男性から消防に通報がありました。消防車14台が出動して消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められました。この火事で2階建ての住宅が全焼し、敷地内