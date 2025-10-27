働く人の様々な問題を解決しようと活動するグループが、10月26日、高知県高知市の街頭で、ハラスメント防止などを呼びかけました。高知市のひろめ市場前で「働くもののいのちと健康を守る高知県センター」のメンバーが、買い物客らにチラシを配り、長時間労働の見直しや、ハラスメント防止を呼びかけました。厚生労働省は、11月を「過労死等防止啓発月間」としていて、全国でシンポジウムなどを開いています。20