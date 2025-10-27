自民党埼玉県連の幹事長が政治資金を私的に流用した疑いがもたれている問題で、さきほど、県連はおよそ2800万円の支出について、「私的流用」と認定したと発表しました。自民党埼玉県連柴山昌彦 会長「明らかに県連の業務とは違うという観点で、県連活動外の支出として不正使用を認定した」自民党埼玉県連の幹事長・小谷野五雄県議（69）をめぐっては、県連の政治資金を私的に流用した疑いがあるとして、8月下旬から役職の