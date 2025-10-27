阿賀町のダムで10月16日、身元不明で発見された遺体について27日、福島県の76歳の女性と判明しました。女性の遺体は死後、数か月以上経過しているとみられ、死因は不詳ということです。警察によりますと遺体が発見されたのは阿賀町の鹿瀬ダムです。16日午前10時半頃、ダム上流から流れてきてたまっている流木や枯れ葉を清掃するダムの業者から「ダムに遺体が浮いている。ゴミの中に遺体があった」と110番通報がありました。発見さ