タイ政府は、シリキット王太后崩御に伴う服喪に関する措置を閣議決定した。いずれも10月25日から、すべての政府機関や国営企業、教育機関は30日間、国旗を半旗で掲揚する。政府職員や国営企業職員、公務員は1年間、喪服の着用が要請される。一般国民に対しては90日間、黒もしくは地味な色の服装をするよう推奨される。政府は公式な行事や娯楽イベント、事業運営の中止命令を発出していないものの、主催者には自主的な判断に基づき