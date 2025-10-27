パ・リーグ最高出塁率のタイトルを獲得したソフトバンク・柳町(C)産経新聞社「SMBC日本シリーズ2025」の第2戦が、10月26日にみずほPayPayドームで行われ、ソフトバンクが10-1で阪神に大勝。対戦成績を1勝1敗として、28日の第3戦から舞台は甲子園に移る。【動画】振り出しに戻る 2025年10月26日 【阪神 vs ソフトバンク】 佐藤義則の眼ソフトバンクは初回に先発の上沢直之が1点を先取されたが、その裏に反撃。5番・栗原陵矢に同点