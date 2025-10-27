瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。 28日の午前中は、寒気の影響で岡山県北部を中心に雲が広がりやすい予想です。午後は高気圧に覆われて、各地で晴れるでしょう。湿度が低く、カラッとした体感になりそうです。朝の最低気温は岡山で8度、津山で6度、高松で12度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で19度、津山で17度の見通しです。この時季としては冷たい空気に覆われるため