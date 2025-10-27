映画『（LOVE SONG）』での役柄は「“姉感”の強さが自身と重なった」と語る、齊藤京子 森崎ウィン、向井康二(Snow Man)がダブル主演を務める映画『（LOVE SONG）』が、10月31日(金)に公開される。世界的大ヒットBLドラマを手掛けたチャンプ監督がついに日本デビューを果たす。本作は日タイ共同制作で豪華キャストを迎え、美しい映像とともに初恋への淡い気持ちを丁寧に描き出す。今回は、主人公ソウタの同期であり、姉的な存