国内198店舗を展開する「和食さと」は、2025年10月30日（木）から、北海道産の「帆立貝柱」「豚肩ロース」「秋鮭」などを使用したテイクアウトメニューの販売を開始する。※販売期間2025年10月30日(木)〜12月3日(水)予定、文中価格はすべて税込表記サトフードサービス株式会社が運営する、和食メインのファミリーレストラン「和食さと」。団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」がコンセプトで、