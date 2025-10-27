OpenAIは23日、「ChatGPT Business」、「Enterprise」、「Education」向けに新機能「Company knowledge」を発表した。 「Company knowledge」は、ChatGPTと企業が利用する各種ツールを連携させる機能。Google DriveやMicrosoft SharePoint、Slackなどのサービスに保存されている社内文書やデータをChatGPTが横断的に参照できる。 本機能は、複数の情報源を分析し正確な回答を提供するように訓練さ