ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が27日、東京・日比谷で行われた「第38回東京国際映画祭」(TIFF)のレッドカーペットに登場した。岩田剛典コンペティション部門に選出された『金髪』で主演を務める岩田は、坂下雄一郎監督、共演の白鳥玉季とともに登場。エキストラの金髪集団を引き連れてレッドカーペットを歩いた。同作は、日本独特のおかしな校則、教師のブラックな職場環境、暴走するSNSやネット報