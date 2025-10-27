どうすれば幸福な人生を送れるのか。この問いは古代ギリシャの時代から論じられてきた。哲学者・小川仁志さん監修の『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）から、賢人たちが出した答えを紹介しよう――。※本稿は、監修・小川仁志『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／splendens※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／splendens■欲深い人の