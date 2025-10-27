ソフトバンクは27日、公益財団法人 日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）に所属する、ジュニアユースチーム（中学生硬式野球チーム）を設立することになったと発表した。チームは元プロ野球選手を中心とした技術指導と、ホークスの知見を活かした選手育成を基に、野球を通じて子どもたちの成長を支えながら、地域とともに野球文化の発展と浸透をめざすべく、活動理念を持って運営していく。なお、2026年春に活動を開始予定の