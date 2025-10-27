政府は、過疎地の行政機能をスーパーやコンビニといった地元の民間施設が兼ね備える「地域くらしサービス拠点」の普及に向け、モデル事業を始める。６月に閣議決定した地方創生強化のための基本構想の一環。対象となる自治体と企業を来年度から公募して、計１０か所程度の拠点を選定した後、有識者を派遣するなどして運営を後押しする。一連の事業の成果をまとめ、全国展開につなげることを目指す。先行事例として知られる北