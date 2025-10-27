札幌市が下水道料金を引き上げることが分かりました。料金が引き上げられるのは２０２６年１０月からで、１９９７年以来の改定となります。札幌市は下水道料金を２０２６年１０月から引き上げる方針です。料金改定は１９９７年以来で、平均２３パーセントの値上げとなる見込みです。市は埼玉県八潮市で１月に発生した道路陥没事故を受け、８月に下水道管の調査を行い、老朽化した施設の更新を検討していました。また、維持管