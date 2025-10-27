28日（火）は、オホーツク海の発達した低気圧がゆっくりと東進します。一方、黄海付近の高気圧が朝鮮半島付近に移動して、西高東低の冬型は北日本中心となる見込みです。このため、北日本では日本海側を中心に雨や雪が降り、雷を伴う所もあるでしょう。北海道日本海側では風が強まったり、北部では大雪となる所もありそうです。暴風に警戒し、大雪による交通障害などに十分注意をしてください。東日本から西日本の太平洋側は晴れる