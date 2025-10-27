発見された不発弾とみられるものは、爆発の恐れがなかったことが分かりました。27日午前10時ごろ、東京・港区港南の工事現場で「掘削作業中に不発弾らしきものが出てきた」と作業員から110番通報がありました。警視庁によりますと、不発弾のようなものは長さ50cm、幅30cmで土の中に埋まっていたということです。その後、自衛隊が出動し爆発の恐れはないと確認され、通報から約2時間半後に不発弾のようなものは撤去されました。工事