満員電車の混雑を避けるため、「折り返し乗車」という方法があります。目的地とは逆方向の始発駅へ一旦向かい、空席ができた車内で座席に座る方法です。 しかし、この方法では定期券区間外の運賃を支払わずに乗車することになります。「通勤定期券だから大丈夫」「ホームにしか降りていないから問題ない」という意見もあるようですが、未払いの運賃を請求される可能性はあるのでしょうか。当記事では、「不正乗車」の規