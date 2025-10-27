夜の時間が徐々に長くなってきた。寒さが本格化する前に夜空を眺めるのはどうだろう。2025年11月は、数こそ多くはないものの、3つの流星群が極大を迎える。そして、今年1月に発見された「レモン彗星」が観察のチャンスを迎えている。流星群の前に、今年2度目の「お月見」を。11月2日は太陰太陽暦の9月13日にあたり、日本ではこの日の月を十三夜と呼んでお月見をする習慣がある。別名で「栗名月」「後（のち）の月」とも言われ