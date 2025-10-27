親の介護は、想像以上に家族の絆を試すものだった。祖母の余命宣告をきっかけに始まった在宅介護。最初は「みんなで支えよう」という気持ちで一致していたはずなのに、次第に費用や当番を巡って不満が積もり、言葉のトゲが増えていった。親族との関係がぎこちなくなっていく中で、私は“正しさ”と“優しさ”の間で揺れ続けた。──家族の想いがぶつかり合う中、静かに崩れていく絆の物語。『介護問題で親族と不仲になった話』をご