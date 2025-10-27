サッカーＪ１東京Ｖは２７日、流通経大柏のＦＷ大藤颯太（おおふじ・そうた）が２０２６年から加入することが内定したことを発表した。身長１９０センチ、体重８２キロの大型ＦＷは、クラブを通して「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを東京ヴェルディという伝統のあるクラブでスタートできることを大変うれしく思います。これまでお世話になった指導者の方々、チームメイト、そして自分を支えてくれた