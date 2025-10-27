フジ系「終幕のロンド」元SMAPメンバーの草なぎ剛（51）が主演しているフジテレビ系秋ドラマ「終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−」（月曜午後10時）がスタートした。草なぎ演じる遺品整理人が死者や遺族の心に寄り添い、残された者へのメッセージを解き明かす物語で関西テレビが制作を担当している。草なぎが民放の連ドラに主演するのは2年半ぶりとあって注目が集まっているのだが、業界からはある大ヒットドラマと