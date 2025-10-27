日産の特別なスポーツカーのみに設定される塗色日産自動車は2025年10月27日、Dセグメントのセダン『スカイライン』の一部仕様を向上するとともに、特別仕様車『400Rリミテッド』を発表した。注文は11月3日より開始され、12月18日より発売となる。【画像】日産スカイライン400Rとスカイライン・ニスモ全73枚今回の仕様向上では、外装色に『ワンガンブルー』を追加設定。同カラーは日産の特別なスポーツカーのみに設定される塗色で