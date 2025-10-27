北海道・札幌市白石区で小学生の男の子2人が軽ワゴン車にはねられ、病院に搬送されました。事故があったのは札幌・白石区の交差点です。27日午前8時10分ごろ、小学生の男の子2人が横断歩道を渡っていたところ、右からきた軽ワゴン車にはねられ病院に運ばれました。搬送時、意識はあったということです。警察は運転していた27歳の会社員・井手七音容疑者を過失運転致傷で現行犯逮捕しました。一方、札幌・北区でも午前10時ごろ、自