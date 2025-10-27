ガソリン税に上乗せされる暫定税率廃止に向けて、立憲民主など野党6党の実務者は27日、協議を開いた。自民党は年内に補助金で廃止と同様まで負担を軽減し、来年に正式に廃止するスケジュールを想定。野党は年内廃止を主張しており、軟化が見られるかどうかが焦点となっている。協議には他に国民民主、共産、参政、日本保守、社民の税制調査会長らが出席。自民は、野党との協議がまとまり次第、補助金を増額し、ガソリン価格