アメリカのトランプ大統領が先ほど羽田空港に到着しました。トランプ氏は1月に就任してから初めての日本訪問になります。【映像】ガッツポーズ→笑顔で手を振るトランプ大統領ASEAN（＝東南アジア諸国連合）の関連首脳会議を終え、マレーシアから日本に向かっていたトランプ大統領は、午後5時ごろ羽田空港に到着しました。タラップを降りたトランプ氏は木原官房長官やアメリカのグラス駐日大使らの出迎えを受けた後、大統領