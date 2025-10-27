野球評論家として活躍する西山秀二さん（５８）は、捕手として南海（現ソフトバンク）、広島、巨人の３球団で２０年のプロ生活を送った。１９８５年度のドラフト会議では近鉄、南海の２球団から４位指名され、抽選での南海入りだった。１９歳で念願のプロ野球選手となった西山さんだが、地元・大阪のチームに所属したことで野球だけに没頭する１年目とはならなかった。◇◇規律の厳しい高校時代は、甲子園出場