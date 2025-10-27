今年で8年目を迎える「ミスタードーナツ × ポケモン」キャンペーンが、2025年11月5日（水）よりスタートします♡今回も見逃せないビジュアルドーナツや、ふわふわブランケット・可愛いグラスなど限定グッズが勢揃い。ピカチュウはもちろん、タマゲタケ・ミミッキュ・ビリリダマなども登場し、ドーナツでもグッズでも楽しめるラインナップです。冬を楽しく彩るこの期間限定コラボ、ぜひ