＜第38回東京国際映画祭レッドカーペット・オープニングセレモニー＞◇27日◇東京ミッドタウン日比谷、東京宝塚劇場アニメーション部門に出品の「トリツカレ男」（〓橋渉監督）に主演のAぇ！group佐野晶哉（23）は、レッドカーペットを歩き終え「もう終わっちゃうのが寂しい。ゴール、来るな、来るなと思いながら歩いていた。もう1周くらい歩いて帰ります」と笑みを浮かべた。佐野は劇中で、何かに夢中になると、ほかのことは一切