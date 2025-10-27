高市早苗氏が首相に就任し、高市政権が発足した。その政策は、高市氏のこれまでの言動から、対米重視の姿勢を基軸としつつ、外交面では中国を過度に刺激しないよう、自身の政治信条を一定程度抑制した、バランスを重視したものとなる可能性が高い。しかし、この対米重視の外交路線そのものが、結果的に日中関係の冷え込みを助長する構造的な課題を抱えていると言える。高市氏は、安全保障や歴史認識において、タカ派と見なされる政