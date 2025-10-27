「食」に力を入れる阪神百貨店がリニューアル。スイーツ部門の売り場を強化です。百貨店激戦区の大阪・梅田。“食の阪神”とも呼ばれる阪神梅田本店は去年１２月から、より時代に合わせた売り場づくりを目指し、大規模なリニューアルを行っています。力を入れるのはやはり「食」の分野で、１階には全国のこだわりのローカルフードが揃う「うまいもんみっけ」が１０月４日に先んじてオープン。１１月には淡路島の藻塩を使っ