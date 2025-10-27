万博も終わり、パビリオンの撤去作業が進んでいます。１０月２７日に行われたのは大阪府警の会場警察隊の解散式。半年に渡り開催された大阪・関西万博では、会場警察隊が万博会場に２４時間常駐し、事件や事故、それにテロ対策などにあたってきました。開期中の通報や申告は２８６４件。うち万引きや盗撮、スタッフへの暴行などで１０人を逮捕したということです。一方、閉幕して２週間の万博会場では、カナダ館の入口にあ