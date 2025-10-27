＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞山下美夢有、竹田麗央、西郷真央、古江彩佳による“最強ジャパン”は決勝トーナメントに進出し、世界4位で国別対抗戦を終えた。2年ぶり5度目の開催となった今大会で、日本唯一の前回大会経験者・古江が“満場一致”でキャプテンに任命。最年長としてチームを引っ張った。【写真】劇的大逆転！準決勝進出で大