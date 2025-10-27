10月26日付の男子世界ランキングが発表された。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化1位のスコッティ・シェフラー（米国）、2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のザンダー・シャウフェレ（米国）ら上位陣に大きな変動はなかった。先週の米男子ツアー「バンク・オブ・ユタ選手権」で、プロデビュー戦初Vを飾った23歳のマイケル・ブレナン（米国）が前週の111位から43位と大幅に順位を上げた。韓国でのDPワ