神戸市長選挙で４回目の当選を果たした久元喜造市長。改めて意気込みを語りました。１０月２６日に行われた神戸市長選で、久元喜造市長は２７万５０００票余りを獲得し、新人３人を破って４選を果たしました。一夜明けて、市役所に登庁した久元市長。神戸市内の再開発や三宮周辺のタワーマンションの建設規制など、３期１２年の市政運営が支持された形です。当選後初となる記者会見で、４期目の課題を問われインフラの強化を